Сейчас в тренде "расслабленные" косы. Также в моде разнообразные интересные плетения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая коса в моде сейчас

На Берлинском кинофестивале звезда фильма "Субстанция" Маргарет Кволли появилась с оригинальной прической. Ее волосы были собраны в интересную косу.



Какая прическа сейчас в моде / Getty Images

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Эта прическа хорошо обрамляет лицо актрисы, подчеркивая ее естественную красоту. Стоит также добавить, что такая коса подходит почти под все типы лица.



Какую прическу стоит сделать на праздник / Getty Images

Особенно хорошо выглядит эта прическа, если у вас длинные волосы. Стоит отметить и практичность такого метода укладки. С этой прической можно легко ходить целый день и она будет выглядеть так же хорошо, как и утром.