Коричневую помаду довольно часто наносила на губы Наоми Кэмпелл, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и другие, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Теперь шоколадный оттенок помады снова возвращается в моду с новым оборотом. Коричневая помада становится не только трендом, но и современной классикой.

Как выглядит модная помада из 90-х?

На губах носить коричневую помаду можно носить матовой или блестящей. Мастера отмечают, что оттенок способен прекрасно подчеркивать различные тона кожи.

Современные коричневые помады имеют широкий спектр оттенков и подтонов. Благодаря помаде можно автоматически формировать макияж, выбирая светлый или темный цвет.

Коричневую помаду следует выбирать под тон кожи. Если он оливковый, то рекомендуется делать ставку на холодный темно-коричневый тон, который подходит даже для очень светлой кожи.

Женщинам с тонкими губами стоит обращать внимание на блестящие или сатиновые текстуры, которые добавляют объема. А вот матовая формула прекрасно работает на пухлых губах. Коричневый блеск можно наносить поверх натуральной или светлой помады, чтобы создать эффект поцелованных губ.

Наносить коричневую помаду надо аккуратно. Чем темнее оттенок, тем осторожнее его надо наносить на губы. Контур нужно очертить карандашом в тон, который поможет сохранить цвет и стойкость.

Мастера отмечают, что коричневая помада хорошо смотрится с оттенками гороха, бронзы и розового тона на веках и щеках. Для тех, кто хочет повторить губы из 90-х годов – стоит сделать акцент на перламутровые оттенки.

Какая губная помада также в моде в этом сезоне?

На показе бренда Carolina Herrera модели вышли с сочными красными губами, который станет хитом следующего сезона, пишет Harper's Bazaar. В моду также войдут двухслойные стрелки – актуальной останется черная и еще одна золотистая или серебристая. Красные губы и стрелки – это классика, которая не стареет, а всегда будет оставаться актуальной.

