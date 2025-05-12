Забудьте о форме: как одеться на последний звонок

Все больше школьников отказывается от формы в ее классическом представлении. Вместо этого ученики выбирают трендовую классику.

Это и неудивительно, ведь такая одежда подпадает под дресс-код. В то же время она позволяет подчеркнуть индивидуальность, пишет 24 Канал.

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Варианты образов на последний звонок

Оригинальное платье

Выбирайте сдержанное платье, которое может напоминать форму. Это очень комфортный вариант на линейку. К тому же впоследствии его можно будет одевать на свидание, встречу с подругами и просто на прогулку.



Как одеться на школьную линейку / Фото Pinterest

Блуза и юбка

Если дополнить этот образ остроносыми туфлями, получится по-настоящему элегантный образ. Преимуществом такого лука является широкая вариативность возможных комбинаций.



Варианты элегантных образов / Фото Pinterest

Костюм

Женские костюмы – это тренд последних лет. Если вы сможете подобрать для себя удачную модель, то будете иметь безупречный вид.



Что надеть в офис / Фото Pinterest

Лайфхак! Если в день, когда у вас линейка, будет жарко, вместо пиджака подберите жилет. Его можно надевать просто на голое тело. Это точно не будет выглядеть вульгарно, если выбрать модель, которая хорошо ложится по фигуре.



Варианты монохромных элегантных образов / Фото Pinterest

Костюм можно разнообразить интересными аксессуарами. Например, ремнем или украшениями.