Лучше всего делать потертости на прямых или классических джинсах, пишет Woman's World. Потертости хорошо смотрятся не только на голубых джинсах, но и черных или белых цветах. Потертости стоит делать в вертикальном направлении сверху вниз, они не только красивее выглядят, но и визуально удлинят ноги.

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Важно обратить внимание на ткань. Потертости стоит делать на плотной джинсовой ткани, поскольку слишком тонкие джинсы после обработки быстро станут непригодными для ношения.

Как сделать потертости на джинсах наждачной бумагой

Жесткая наждачная бумага идеально подходит для создания потертостей. Вам нужно взять наждачную бумагу с мелким зерном и пинцет. Намеченные участки протрите наждачной бумагой, а чтобы потертость выглядела эффектнее, с помощью лезвия сделайте небольшой продольный разрез.

На помощь придет пинцет, из которого надо вытянуть продольные нити. После этого джинсы надо постирать в режиме деликатной стирки.



Лучшие советы для создания потертостей / Фото Pexels

Как сделать потертости на джинсах пемзой

Обработать джинсы можно обычной пемзой. При использовании этого метода потертости выглядят аккуратнее и естественнее. Намочите джинсы, а потом обработайте их пемзой. Далее надо отдельные волокна джинсовой ткани вытягивать с помощью пинцета или вязального крючка. Для усиления эффекта в отдельных местах, потертости можно усилить наждаком.

Как сделать потертости на джинсах бритвой

Для создания потертостей воспользуйтесь обычным лезвием бритвы. Пользоваться им надо довольно осторожно. Нарисуйте место, где нужно сделать потертости сухим мылом, а тогда с помощью лезвия сделайте две параллельные линии вдоль левого и правого шва, чтобы высвободить волокна ткани. Иголкой или пинцетом надо вытянуть продольные нити, чтобы получить бахрому нужной длины.

При создании потертостей будьте осторожными, чтобы не надрезать лишние волокна. Если разрез будет глубоким, то при движении джинсы разойдутся по шву и будут плохо выглядеть.