Вам нужна эта вещь: в моду возвращается повязка на голову

В зимнюю пору головные уборы являются желанными и необходимыми. Их первоначальная функция – согревать от холода и снега, впрочем, они стали прекрасным завершением стиля. В Украине зимы уже не такие холодные, поэтому в определенные периоды образы можно дополнять не шапками и балаклавами, а стильными повязками на голову.

Они были в моде год назад, а теперь снова возвращаются с новым размахом, пишет 24 Канал. Утепленные повязки являются альтернативой шапке, когда важно не испортить прическу и хорошо выглядеть. Эта вещь может быть любой – меховой, вязаной, флисовой или хлопчатобумажной.

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Повязка на голову возвращается в моду

Стоит отметить, что повязка действительно выглядит красиво и модно в сочетании с верхней одеждой. Она подходит к эффектным дубленкам, роскошным шубам или базовым пуховикам. Ее минус заключается лишь в том, что она не защитит от холода в морозную погоду, но если на улице будет достаточно хорошая температура как для зимы, то она защитит уши.

Повязка на голову – это скорее о модном завершении образа, чем о защите, поэтому ее стоит использовать не часто и для особых случаев. Модницы чаще всего выбирают для себя однотонные повязки в черном или белом цвете. Особенно красиво этот аксессуар выглядит в сочетании с лыжным костюмом.

В определенных случаях повязка воспроизводит эстетику Old Money, потому что выглядит в аутфитах дорого. В этом году в моду вошли короткие шубы, которые прекрасно будут смотреться с широкой повязкой в сочетании с ботинками челси или уггами.

Повязку на голове когда-то часто носили принцесса Диана и Кэролин Бессетт-Кеннеди. Без нее не обходились образы Беллы Хадид, Хейли Бибер и многих других трендсеттерок.



Повязка на голову – тренд зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – тренд зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – тренд зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – тренд зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – тренд зимы / Фото Pinterest

Судя по тому, как эта вещь становится модной в зависимости от сезона, можно сказать одно – это классика, которая выдержала испытание временем и благодаря своей уникальности и практичности всегда будет оставаться популярной.

Надевайте ее под гольфы, теплые свитера, трикотажные брюки, джинсы, лосины, чтобы создать по-настоящему красивый зимний образ.