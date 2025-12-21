Чтобы не искать в последний момент: 10 поздравительных открыток с Новым годом для подруги

Новый год уже на пороге, и каждому из нас хочется подобрать теплые и искренние слова для поздравления близких людей. Подруге всегда ищем пожелание, которое звучит по-особенному – от сердца.

Для этого можно использовать не только тексты, а и яркие открытки. 24 Канал собрал лучшие варианты, чтобы вы легко выбрали, что именно хотите сказать.

Как поздравить подругу на Новый год?

Открытки и праздничные картинки – простой способ поздравить подругу красиво. Их можно отправить в мессенджере или подписать для соцсетей. Выбирайте вариант, который лучше всего передает ваше настроение и пожелания.



Поздравления для подруги на Новый год / Коллаж 24 Канала



Как поздравить подругу текстом?

К слову, поздравить подругу можно и текстом. Варианты для этого советует Greenvelope:

Желаю наилучшего Нового года! Надеюсь, он будет таким же замечательным, как и ты. Спасибо за годы дружбы и прекрасные воспоминания!

Готова к новому началу? Я – да! Надеюсь, что следующий год принесет нам новые приключения, возможности и цели. Спасибо, что ты моя лучшая подруга и всегда меня поддерживаешь.

Я знаю, что мой новый год будет замечательным! Почему? Потому что ты будешь в нем! Спасибо за твою поддержку, доброту и юмор. Благодаря тебе 2025 был незабываемым.

С нетерпением жду еще один год радости и веселья вместе, подруга! Желаю тебе счастливого Нового года.

Дорогая подруга, пусть Бог дарует покой и счастье в этом Новом году. Желаю тебе и твоим родным всего наилучшего!

Какие идеи подарков на Новый год?