Для этого можно использовать не только тексты, а и яркие открытки. 24 Канал собрал лучшие варианты, чтобы вы легко выбрали, что именно хотите сказать.
Как поздравить подругу на Новый год?
Открытки и праздничные картинки – простой способ поздравить подругу красиво. Их можно отправить в мессенджере или подписать для соцсетей. Выбирайте вариант, который лучше всего передает ваше настроение и пожелания.
Поздравления для подруги на Новый год / Коллаж 24 Канала
Как поздравить подругу текстом?
К слову, поздравить подругу можно и текстом. Варианты для этого советует Greenvelope:
- Желаю наилучшего Нового года! Надеюсь, он будет таким же замечательным, как и ты. Спасибо за годы дружбы и прекрасные воспоминания!
- Готова к новому началу? Я – да! Надеюсь, что следующий год принесет нам новые приключения, возможности и цели. Спасибо, что ты моя лучшая подруга и всегда меня поддерживаешь.
- Я знаю, что мой новый год будет замечательным! Почему? Потому что ты будешь в нем! Спасибо за твою поддержку, доброту и юмор. Благодаря тебе 2025 был незабываемым.
- С нетерпением жду еще один год радости и веселья вместе, подруга! Желаю тебе счастливого Нового года.
- Дорогая подруга, пусть Бог дарует покой и счастье в этом Новом году. Желаю тебе и твоим родным всего наилучшего!
