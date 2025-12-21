Для цього можна використати не лише тексти, а і яскраві листівки. 24 Канал зібрав найкращі варіанти, аби ви легко обрали, що саме хочете сказати.

Як привітати подругу на Новий рік?

Листівки та святкові картинки – простий спосіб привітати подругу красиво й без зайвих слів. Їх можна надіслати в месенджері чи підписати для соцмереж. Обирайте варіант, який найкраще передає ваш настрій і побажання.



Привітання для подруги на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Як привітати подругу текстом?

До слова, привітати подругу можна й текстом. Варіанти для цього радить Greenvelope:

Бажаю найкращого Нового року! Сподіваюся, він буде таким же чудовим, як і ти. Дякую за роки дружби та чудові спогади!

Готова до нового початку? Я – так! Сподіваюся, що наступний рік принесе нам нові пригоди, можливості та цілі. Дякую, що ти моя найкраща подруга і завжди мене підтримуєш.

Я знаю, що мій новий рік буде чудовим! Чому? Тому що ти будеш у ньому! Дякую за твою підтримку, доброту і гумор. Завдяки тобі 2025 був незабутнім.

З нетерпінням чекаю на ще один рік радості та веселощів разом, подруго! Бажаю тобі щасливого Нового року.

Люба подруго, нехай Бог дарує спокій і щастя в цьому Новому році. Бажаю тобі та твоїм рідним всього найкращого!

