Поздравления с Днем рождения своими словами и в стихах: лучшая подборка для всех
В День рождения человека очень важно подобрать слова, которые заставят его улыбнуться. В этот особый день стоит выразить свои самые теплые пожелания по случаю праздничного дня, поэтому предлагаем вашему вниманию поздравления в прозе и стихах.
Этими поздравительными словами можно поздравить мужчину или женщину, подругу, друга, брата или сестру, пишет 24 Канал. Теплые слова особенно ценны в День рождения, поэтому выберите те, которые больше всего понравятся вашим родным.
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Поздравления с Днем рождения в прозе
Поздравляю с днем рождения! Пусть сбываются мечты, пусть все вокруг радует тебя, вдохновляет и приносит самые яркие эмоции! Желаю приятных путешествий, лучших людей на твоем жизненном пути и море удовольствия от всего, что ты делаешь!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю море удачи и дачу у моря. А если серьезно, то хотелось бы пожелать душевного равновесия, мудрости, веры в себя. Пусть душа поет, а сердце радуется за каждый день. Желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть в работе не будет неудач, а жизнь бьет ключом и наполняется положительными эмоциями, несмотря на трудности. Больше силы, удачи, и пусть осуществляются самые смелые мечты и желания!
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Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю тебе огромного счастья, чтобы все желания стремительно шли к реализации, а мечты превращались в реальность. Никогда не опускай руки и смело смотри вперед, чтобы позитив никогда тебя не оставлял, а близкие люди всегда были рядом. Конечно, желаю здоровья, куда же без него в любое время, и чтобы все в жизни получалось так, как ты захочешь.
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С Днем Рождения!!! Пусть все, что имеешь – приносит радость, а всего чего не хватает для радости обязательно появится в твоей жизни. Мечтай, улыбайся, радуйся и наслаждайся жизнью.
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Искренне поздравляю с Днем рождения! Пусть каждый день будет полон радости, тепла и нежности! Оставайся такой же очаровательной и неповторимой. Ты невероятная женщина и заслуживаешь всего самого лучшего!
Поздравления с Днем рождения в прозе / Фото Pinterest
С Днем рождения крошка! Каждый день не может быть прекрасным, но желаю находить что-то прекрасное в каждом дне. Желаю чувствовать радость от каждого момента, быть окруженной любовью и заботой.
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С днем рождения! Мирного неба, домашнего тепла и уюта, карьерной стабильности, достатка и благополучия. Пусть все задуманное исполняется с легкостью, пусть во всех начинаниях тебе сопутствует успех. Улыбок и радости в каждом прожитом дне!
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С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются от одной мысли о них.
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С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья и мира в твоем доме, достатка и благополучия, успехов в работе, преданных друзей и отличного настроения. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья!
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Счастливого дня рождения! Пусть этот год будет полон новых достижений, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, мирного неба и успехов во всем!
Поздравления с Днем рождения в стихах
Желаю тебе фантастического счастья,
Бескрайнего моря чудесных событий.
Пусть все, что желаешь, быстро удастся,
А также интересного воплощения мечтаний.
Пусть звездами радость тебя осыпает,
Природа здоровьем наделит крепким.
Тебя с днем рождения я поздравлю.
Пусть искренняя любовь посетит твой дом!
***
В этот дорогой для сердца день
Желаем цветов и песен!
От друзей – искренних поздравлений,
От неба – исполнения желаний!
От солнца – света и тепла,
Чтобы судьба щедрой была!
И не остановить времени счет,
Пусть везет весь долгий век!
***
С днем рождения, с праздником!
Желаю радости много,
Пусть друзья у тебя будут верные,
А заработки – лишь стабильные!
Чтобы здоровье было классным,
Небо над тобой ясным,
Пожелания все – исполнении,
Мечты все – благословенны!
***
Позволь тебя сегодня поздравить,
Потому что день такой бывает раз в году,
Здоровья, счастья искренне пожелать,
На всю жизнь, на долгий-долгий век!
До сотни лет дожить без горя и печали,
От гор, от солнца, от калины
Всех благ земных – из росы и воды
Желаем тебе все мы!
Поздравления с Днем рождения в стихах / Фото Pinterest
Желаю вам цветов и мирного неба,
Денег и здоровья еще больше, чем надо.
Пусть судьба вам счастья много дает,
Кукушка сто лет жизни накует.
Пусть сбудутся мечты, осуществятся чудеса,
Пусть кругом от смеха идет голова,
Достатка – в будни, в праздники – подарков,
Хороших событий, доброты, поцелуев!
***
С днем рождения поздравляю,
Горы счастья вам желаю.
В кошельке, чтоб были деньги,
Друзей верных и хороших,
Мечтаний, что душу окрыляют,
И от стрессов избавляют,
Отдыха целый год,
Ровных удачных дорог.
Пусть здоровье радует вас,
Будет крепким, как алмаз!
***
Желаю хороших светлых дней
и ночей звездных и сказочных,
Чтобы сбылось все из твоих мечтаний,
Здоровья, мира, лет замечательных!
Пусть все плохое уйдет,
Пусть судьба цветет и бурлит,
Жизнь пусть счастье лишь несет,
Душа никогда не грустит!
***
Пусть плывет счастливо твоя жизненная лодка
И проходит легко берега крутые,
И любви будет пусть всегда он полон,
То самое главное в человеческой жизни.
Пусть в душе всегда горят
Искорки радости и ожидания,
Пусть не знает сердце измен,
А только радость и любовь.
***
Пусть будут с вами здоровье и сила,
Пусть судьба будет ласкова и искренняя!
Чтобы никогда не знали вы усталости!
Пусть мир и согласие будут в доме,
Пусть Господь дарит надежду и тепло
На долгие годы, на счастье и добро!