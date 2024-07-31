Секрет топовых парикмахеров: как наносить маску для волос, чтобы она принесла пользу

Если ваша маска не работает, видимо, вы наносите ее неправильно. Узнайте, как это делают лучшие парикмахеры.

Именно маски для волос собирают больше всего жалоб и упреков. Ведь все ждут от них чудес, которые часто не происходят.

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В свою очередь, к шампуню требований меньше – он просто должен хорошо очищать и иметь приятный запах. Уход же другое дело, так как он отвечает за питание, увлажнение, блеск и борьбу с выпадением волос.

Как правильно наносить маску для волос

Почти все наносят маску на мокрые волосы. Однако для того, чтобы она работала эффективнее, надо это делать на сухие. Вода и маска, как и кондиционер глубокого действия, не должны конкурировать за пространство в кутикуле волос.

Когда кутикула уже чем-то заполнена, она не может поглотить достаточное количество косметического средства. Поэтому полезные вещества в значительной степени просто остались на поверхности.

Трихологи и дерматологи настоятельно рекомендуют глубокое кондиционирование именно сухих волос, ведь только в этом состоянии лечебные и косметические препараты не конкурируют с гидраторами. Поэтому все просто:

вы расчесываете волосы,

наносите на них маску, загружая таким образом в кутикулу питательные и восстанавливающие компоненты,

даете им поработать,

заполняете оставшееся пространство, водой.



Наносите маску на сухие волосы / Фото Unsplash

Лайфхаки по использованию маски для волос

Никогда не используйте одновременно маску и кондиционер. Хотя эти два продукта смягчают и разглаживают волосы, однако они не усиливают и не дополняют действие друг друга. Кондиционер работает только на поверхности, поэтому его наносят исключительно по длине, а вот маску – на всю голову, ведь она действует глубже и основательнее.

Масляные маски нужно держать дольше, чем обычные. Смывать их придется дважды. После подобного ухода волосы станут очень гладкими, что может усложнить процесс укладки.

Используйте тонирующие маски по назначению. Здесь важно помнить, что это прежде всего забота о волосах и лишь во вторую – обновление цвета. Такие маски наносят в перчатках на влажные, но хорошо отжатые волосы, выдерживают от 2 до 10 минут и смывают проточной водой без шампуня.