Пищевые привычки из СССР, которые мешают вам похудеть

Представление ученых о правильном питании за последние несколько десятков лет изменилось. Пищевые привычки, которые прививали нам в прошлом вызывают все больше вопросов.

В частности, некоторые из этих привычек могут негативно повлиять на наше здоровье. И даже – вызвать переедание, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Читайте также Забудьте о джинсах: как женщинам нужно одеваться в театр

3 вредных мифа о питании из СССР

Горячие супы улучшают пищеварение и должны быть в ежедневном меню

В реальности же, научные данные, которые бы доказывали, что супы положительно влияют на пищеварение и обязательны для ежедневного употребления пока отсутствуют. То есть, прямой корреляции между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и присутствием этого блюда в рационе нет.



Влияет ли суп на пищеварение / Фото Pexels

Именно поэтому не стоит придерживаться концепции: суп, а потом что-то вкусненькое. Нужно составлять меню с учетом образа жизни, целями и личными пожеланиями.

Обратите внимание! Стоит заметить, что супы довольно полезны именно благодаря наличию большого количества овощей.

Еду нельзя запивать

Нужно понимать, что желудочная секреция адаптируется к пище, которую мы потребляем. Поэтому запивание отнюдь негативно не влияет на пищеварение.

Также стоит учитывать, что питье во время еды может способствовать более быстрому насыщению. То есть, количество калорий, которое вы будете потреблять, уменьшится. Соответственно, ваше похудение будет происходить гораздо быстрее.

Заметьте! Нужно употреблять "правильную" жидкость при похудении. Вода, например, не имеет калорий, чай без сахара – лишь несколько калорий на чашку. А вот кофе с молоком или сок, наоборот. Употребление одного стакана этой жидкости по калорийности может приравниваться к полноценному блюду.

Питаться нужно часто и понемногу

На самом же деле, такой формат питания подходит далеко не всем. Например, он противопоказан при синдроме раздраженного кишечника.



Чем опасно дробное питание / Фото Pexels

К тому же "дробное питание" не исключает потребление чрезмерного количества пищи. Гораздо эффективнее есть интуитивно – когда возникает голод.