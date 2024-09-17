Какую прическу сделать на короткие волосы: 3 лучшие идеи на каждый день

Многие девушки любят длинные волосы, но есть и те, которым очень подходит стрижка каре, поэтому они постоянно подстригают концы, чтобы оставаться в эффектном образе. Впрочем, короткие волосы не позволяет сделать много причесок. На примере инфлюенсерки мы расскажем о 3 самых популярных.

Стрижка каре визуально вытягивает лицо, поэтому ее так горячо любят некоторые девушки, пишет Lady 24. Правильно подобранная длина визуально делает черты лица более выразительными, а шею длиннее.

Читайте также 3 прически, которые давно вышли из моды: они будут только старить

Каре является самой популярной и универсальной женской стрижкой. В классическом варианте – это стрижка средней длины, при которой длина доходит до уровня челюсти или плеч.

Украинская инфлюенсерка Алина Френдий имеет удлиненное каре, поэтому на ее примере рассмотрим самые популярные прически, которые можно сделать на короткие волосы.

Хвостик

Некоторые прически не только добавляют удобства, когда нужно, чтобы волосы были собраны, но и особого стиля. Модница показала на своем примере интересный образ на основе жакета и брюк и решила усовершенствовать его банальным хвостиком, собранным сзади. Эта прическа довольно проста и не требует никаких усилий, впрочем с ней ваш образ приобретет совсем другой акцент.

Пучок

Собранные волосы в пучок имеют довольно элегантный вид. Его можно сделать к роскошному образу в платье, чтобы добавить нотку шарма или просто завязать к любому кэжуальному образу с балетками или кроссовками.

Собранные волосы в крабик

Крабик уже несколько сезонов не теряет своей популярности. Он удобен в использовании, а прическа создается быстро и имеет современный вид. Алина Френдий показала, как можно интересно одеться осенью в шорты, сапоги и пальто и завершить look крабиком и солнцезащитными очками.

В общем каких-то больших ограничений в прическах на короткие волосы нет. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений. Пробуйте постоянно что-то новое, чтобы найти то, что действительно вам подойдет.