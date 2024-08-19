Королевский стиль: блогер показала, как воссоздать прическу Рейенниры Таргариен из "Дома дракона"

Рейенира Таргариен – это одна из самых популярных персонажей сериала "Дом дракона". Она восхитила зрителей своей элегантностью и королевским стилем, в том числе и в прическах.

Как оформить волосы в стиле Рейениры Таргариен и сделать не менее изысканную и роскошную прическу, рассказываем далее.

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Как сделать прическу в стиле Рейенниры Таргариен

Обычно волосы Рейениры Таргариен оформлены в длинные, роскошные локоны или изящные плетения, подчеркивающие ее статус и красоту.

Фэшнблогер Кристина Пирт показала, как воспроизвести прическу известной героини с косами и почувствовать себя настоящей королевской особой.

Для этого понадобятся маленькие резинки и одна красивая заколка.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для начала следует хорошо расчесать волосы и сделать пробор посередине. Далее нужно отделить часть прядей у лица, по макушке, а заднюю часть волос убрать, чтобы она не мешала.

После этого стоит взять прядь у лица (от пробора где-то до виска) и заплести ее в косу. Это должен быть колосок до макушки, а потом обычная коса. С другой стороны следует сделать все так же.

Как повторить прическу Рейениры Таргариен: смотрите видео

Теперь необходимо взять прядь возле лица, около виска, разделить ее на две части, скрутить каждую прядь спиралью, а затем скрутить две части вместе. С другой стороны повторить такую же процедуру.

Далее можно переходить к следующему шагу и соединять с помощью резинки две верхние косы со скрученными прядями. Хвостик с косами надо поднять на гору, чтобы он не мешал.

Волосы же сзади следует разделить на три части и каждую из них заплести в косу. Должны получиться три косы, которые необходимо заплести в одну и закрепить резинкой.

Сейчас остается только опустить две верхние косы (которые убирали, чтобы они не мешали) под основную косу (из трех кос) и зафиксировать резинкой. Готовую прическу можно украсить небольшой заколкой.

В результате должна получиться роскошная и по-настоящему королевская прическа для особых событий или для создания элегантного образа, не менее изысканного, чем у Рейениры Таргариен.