Длинные волосы это не просто стиль, это выражение вашей личности. Но чтобы сохранить эти прекрасные локоны здоровыми и живыми, нужно подобрать стрижку и прическу, которые работают на вас, а не против.

7 лучших причесок для длинных волос по версии стилиста звезд называет 24 Канал со ссылкой на Parade.

Как носить длинные волосы в 2025 году?

Челка Биркин у Ким Кардашьян: смотрите фото

Челка Биркин добавляет французской элегантности, нежно обрамляя лицо. Эта мягкая, разреженная и немного неровная челка вдохновлена стилем актрисы Джейн Биркин.

Мягкие бохо-шары как у Блейк Лайвли: смотрите фото

Мягкие бохо-слои, как у блестящей Блейк Лайвли, идеальны для придания динамики и объема длинным волосам. Густые, длинные слоистые волосы создают расслабленный, естественный вид. Легко укладывается.

Длинные слои с челкой-занавеской как у Сабрины Карпентер: смотрите фото

Длинные слоистые волосы с челкой-занавеской – романтический, непринужденный стиль, который подходит почти всем.

Челка-занавеска делится посередине, напоминая шторки, и гармонично сливается с длинными волосами, создавая мягкий и привлекательный образ. Он универсален, не требует сложного ухода и подчеркивает естественные черты, добавляя нотки ретро-шарма.

Гладкие и прямые волосы как у Сиары: смотрите видео

Этот гладкий, прямой стиль одной длины – смелый и изысканный выбор, идеален для длинных, блестящих волос.

Бабочкообразные слои как у Хейли Стейнфилд: смотрите фото

Этот стиль добавляет объема, не жертвуя длиной, идеально подходит для придания динамики, которой часто не хватает длинным волосам.

Боковая челка как у Дуа Липы: смотрите фото

Боковые челки снова в моде. Они подходят всем, легко сочетаются с длинными волосами и могут быть уложены под различные формы лица. Будь то слегка зачесанные на бок, или со сдержанным блеском, боковая челка добавляет шика и немного игривости любому образу.

Русалочьи волны как у Ким Кардашьян: смотрите фото Pinterest

Русалочьи волны – это длинные, четкие волны, создающие игривое, сказочное и пляжное настроение. Этот стиль идеально подходит для добавления текстуры и упругости длинным локонам, делая образ одновременно элегантным и веселым.