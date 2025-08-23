Как носить длинные волосы в 2025 году: 7 лучших образов
- Стилист звезд назвал 7 популярных причесок для длинных волос.
- Каждая прическа имеет свои особенности: челка Биркин добавляет элегантности, бохо-слои – объема, челка-фиранка – романтичности, а русалочьи волны – текстуру и игривость.
Длинные волосы это не просто стиль, это выражение вашей личности. Но чтобы сохранить эти прекрасные локоны здоровыми и живыми, нужно подобрать стрижку и прическу, которые работают на вас, а не против.
7 лучших причесок для длинных волос по версии стилиста звезд называет 24 Канал со ссылкой на Parade.
Смотрите также 10 коротких стрижек, которые подойдут женщинам любого возраста
Как носить длинные волосы в 2025 году?
Челка Биркин у Ким Кардашьян: смотрите фото
Челка Биркин добавляет французской элегантности, нежно обрамляя лицо. Эта мягкая, разреженная и немного неровная челка вдохновлена стилем актрисы Джейн Биркин.
Мягкие бохо-шары как у Блейк Лайвли: смотрите фото
Мягкие бохо-слои, как у блестящей Блейк Лайвли, идеальны для придания динамики и объема длинным волосам. Густые, длинные слоистые волосы создают расслабленный, естественный вид. Легко укладывается.
Длинные слои с челкой-занавеской как у Сабрины Карпентер: смотрите фото
Длинные слоистые волосы с челкой-занавеской – романтический, непринужденный стиль, который подходит почти всем.
Челка-занавеска делится посередине, напоминая шторки, и гармонично сливается с длинными волосами, создавая мягкий и привлекательный образ. Он универсален, не требует сложного ухода и подчеркивает естественные черты, добавляя нотки ретро-шарма.
Гладкие и прямые волосы как у Сиары: смотрите видео
Этот гладкий, прямой стиль одной длины – смелый и изысканный выбор, идеален для длинных, блестящих волос.
Бабочкообразные слои как у Хейли Стейнфилд: смотрите фото
Этот стиль добавляет объема, не жертвуя длиной, идеально подходит для придания динамики, которой часто не хватает длинным волосам.
Боковая челка как у Дуа Липы: смотрите фото
Боковые челки снова в моде. Они подходят всем, легко сочетаются с длинными волосами и могут быть уложены под различные формы лица. Будь то слегка зачесанные на бок, или со сдержанным блеском, боковая челка добавляет шика и немного игривости любому образу.
Русалочьи волны как у Ким Кардашьян: смотрите фото Pinterest
Русалочьи волны – это длинные, четкие волны, создающие игривое, сказочное и пляжное настроение. Этот стиль идеально подходит для добавления текстуры и упругости длинным локонам, делая образ одновременно элегантным и веселым.