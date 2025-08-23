Довге волосся – це не просто стиль, це вираження вашої особистості. Але щоб зберегти ці прекрасні локони здоровими і живими, потрібно підібрати стрижку і зачіску, які працюють на вас, а не проти.

7 найкращих зачісок для довгого волосся за версією стиліста зірок називає 24 Канал із посиланням на Parade.

Як носити довге волосся у 2025 році?

Чубчик Біркін у Кім Кардаш'ян: дивіться фото

Чубчик Біркін додає французької елегантності, ніжно обрамляючи обличчя. Цей м'який, розріджений і трохи нерівний чубчик натхненний стилем акторки Джейн Біркін.

М'які бохо-шари як у Блейк Лайвлі: дивіться фото

М'які бохо-шари, як у блискучої Блейк Лайвлі, ідеальні для додання динаміки і об'єму довгому волоссю. Густе, довге шарувате волосся створює розслаблений, природний вигляд. Легко укладається.

Довгі шари з чубчиком-фіранкою як у Сабріни Карпентер: дивіться фото

Довге шарувате волосся з чубчиком-фіранкою – романтичний, невимушений стиль, який підходить майже всім.

Чубчик-фіранка ділиться посередині, нагадуючи шторки, і гармонійно зливається з довгим волоссям, створюючи м'який і привабливий образ. Він універсальний, не потребує складного догляду і підкреслює природні риси, додаючи нотки ретро-шарму.

Гладке та пряме волосся як у Сіари: дивіться відео

Цей гладкий, прямий стиль однієї довжини – сміливий і вишуканий вибір, ідеальний для довгого, блискучого волосся.

Метеликоподібні шари як у Хейлі Стейнфілд: дивіться фото

Цей стиль додає об'єму, не жертвуючи довжиною, ідеально підходить для додання динаміки, якої часто бракує довгому волоссю.

Бічний чубчик як у Дуа Ліпи: дивіться фото

Бічні чубчики знову в моді. Вони підходять усім, легко поєднуються з довгим волоссям і можуть бути укладені під різні форми обличчя. Чи то злегка зачесані на бік, чи зі стриманим блиском, бічний чубчик додає шику і трохи грайливості будь-якому образу.

Русалчині хвилі як у Кім Кардаш'ян: дивіться фото Pinterest

Русалчині хвилі – це довгі, чіткі хвилі, що створюють грайливий, казковий і пляжний настрій. Цей стиль ідеально підходить для додавання текстури і пружності довгим локонам, роблячи образ одночасно елегантним і веселим.