Як носити довге волосся у 2025 році: 7 найкращих образів
- Стиліст зірок назвав 7 популярних зачісок для довгого волосся.
- Кожна зачіска має свої особливості: чубчик Біркін додає елегантності, бохо-шари – об'єму, чубчик-фіранка – романтичності, а русалчині хвилі – текстуру та грайливість.
Довге волосся – це не просто стиль, це вираження вашої особистості. Але щоб зберегти ці прекрасні локони здоровими і живими, потрібно підібрати стрижку і зачіску, які працюють на вас, а не проти.
7 найкращих зачісок для довгого волосся за версією стиліста зірок називає 24 Канал із посиланням на Parade.
Дивіться також 10 коротких стрижок, які пасуватимуть жінкам будь-якого віку
Як носити довге волосся у 2025 році?
Чубчик Біркін у Кім Кардаш'ян: дивіться фото
Чубчик Біркін додає французької елегантності, ніжно обрамляючи обличчя. Цей м'який, розріджений і трохи нерівний чубчик натхненний стилем акторки Джейн Біркін.
М'які бохо-шари як у Блейк Лайвлі: дивіться фото
М'які бохо-шари, як у блискучої Блейк Лайвлі, ідеальні для додання динаміки і об'єму довгому волоссю. Густе, довге шарувате волосся створює розслаблений, природний вигляд. Легко укладається.
Довгі шари з чубчиком-фіранкою як у Сабріни Карпентер: дивіться фото
Довге шарувате волосся з чубчиком-фіранкою – романтичний, невимушений стиль, який підходить майже всім.
Чубчик-фіранка ділиться посередині, нагадуючи шторки, і гармонійно зливається з довгим волоссям, створюючи м'який і привабливий образ. Він універсальний, не потребує складного догляду і підкреслює природні риси, додаючи нотки ретро-шарму.
Гладке та пряме волосся як у Сіари: дивіться відео
Цей гладкий, прямий стиль однієї довжини – сміливий і вишуканий вибір, ідеальний для довгого, блискучого волосся.
Метеликоподібні шари як у Хейлі Стейнфілд: дивіться фото
Цей стиль додає об'єму, не жертвуючи довжиною, ідеально підходить для додання динаміки, якої часто бракує довгому волоссю.
Бічний чубчик як у Дуа Ліпи: дивіться фото
Бічні чубчики знову в моді. Вони підходять усім, легко поєднуються з довгим волоссям і можуть бути укладені під різні форми обличчя. Чи то злегка зачесані на бік, чи зі стриманим блиском, бічний чубчик додає шику і трохи грайливості будь-якому образу.
Русалчині хвилі як у Кім Кардаш'ян: дивіться фото Pinterest
Русалчині хвилі – це довгі, чіткі хвилі, що створюють грайливий, казковий і пляжний настрій. Цей стиль ідеально підходить для додавання текстури і пружності довгим локонам, роблячи образ одночасно елегантним і веселим.