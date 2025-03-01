Идеальные прически для длинных волос на 2025 год: подойдут каждой женщине

Многие девушки имеют длинные волосы. Порой для того, чтобы поддерживать их красивыми и здоровыми нужно приложить немало усилий. Чтобы придать локонам красивый вид, иногда достаточно воспользоваться укладкой в прическу, которая не потребует специальных парикмахерских навыков.

Для того, чтобы повторить интересные прически достаточно лишь правильных идей и нескольких стратегических инструментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Чтобы получить желаемую форму нужно подобрать средства для нужной текстуры волос. Пригодятся резинки, заколки и зажимы в тон к волосам.

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Косы

Заплетение косы – это самый простой способ укладки длинных волос. Чтобы придать им изящества и элегантности, заплетите вместе с кружевом.

Шикарный хвост

Для такой укладки нужно высоко завязать хвост и зафиксировать его гелем или лаком для волос, чтобы все было идеально приглажено.

Пучок

Сделайте пучок, который фиксируется резинкой. Он может быть не слишком аккуратным, чтобы имел вид беспорядочности. Для завершающего штриха можно завязать бархатную ленту или атласный бант.

Крабик

Для элегантной прически вам понадобится практичная закрепка для волос – крабик. Вам нужно только собрать волосы и закрепить в свободной форме на затылке. Такую прическу любит Белла Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли и Кендалл Дженнер.

Прическа Пэм

Такая прическа в стиле 90-х годов является одной из любимых Ким Кардашян. Этот вариант она сделала на свадьбе у своей сестры Кортни.

Дни бывают разными, и часто на создание изящной укладки не хватает времени. Именно поэтому важно, чтобы волосы имели красивый вид без лишних усилий. Продукты бренда FORTESSE обеспечивают естественный уход, что сохраняет здоровье и блеск волос, даже когда вы спешите. Это простое решение для тех, кто хочет, чтобы локоны имели безупречный вид в любой ситуации.

Выглядит она достаточно просто. Нужно собрать волосы с прядями, что обрамляют лицо и сделать корону из мягких и объемных волн на макушке. Прическа хорошо смотрится почти на всех типах волос.