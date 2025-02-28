Этой весной в тренде будут разноплановые стрижки. Подобрать для себя интересный вариант легко смогут девушки с абсолютно разным типажом, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также В моду триумфально возвращаются туфли из 2000-х: их раскупят бешеными темпами

3 самые трендовые стрижки этой весны

Стрижки с челкой

Весной трендовыми будут стрижки с челкой. Лучше всего выбирать "легкие" варианты. Такие прически выглядят так, как будто вы совсем не делали укладку.

Хорошим примером является стрижка Дейзи Эдгар Джонс. Легкие волны на ее волосах только добавляют интересности прическе.

Пикси средней длины

Пикси – интересный вариант прически, который прекрасно подходит для тех, кто не хочет заморачиваться с укладкой. Чтобы эта стрижка визуально выглядела интересной, добавьте прикорневой объем.

В то же время с помощью геля можно создать вечерний вариант такой прически. Просто нанесите средство на волосы и аккуратно его распределите. С помощью геля также можно создать волны из прядок, которые будут обрамлять ваше лицо.

Крупный боб

В тренде будет именно объемный боб. Чтобы создать такой эффект, нужно сделать правильную укладку. В частности, объем можно создать, накрутив волосы.

Заметьте! Такой боб будет хорошо выглядеть и если вы совсем не будете укладывать волосы.