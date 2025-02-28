Туфли с острым носком, модели с клетчатым принтом, обувь в стиле ladylike и многие другие варианты откроют целый спектр возможностей, чтобы вы могли создавать интересные офисные и расслабленные образы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Цветные туфли на каблуке

Выбирайте для весенне-летнего сезона туфли в ярких цветах, которые придадут образам элегантности и волшебного эффекта. Стилисты советуют делать ставку на яркий красный оттенок.



Туфли с нулевых, которые снова в моде / Фото Pinterest

Туфли ladylike

Эстетика этих ladylike – это платья с деликатными и глубокими вырезами, которые прекрасно подчеркивают формы тела. Чтобы завершить образ, выбирайте туфли-слингбэки на маленьком каблуке.



Туфли с нулевых, которые снова в моде / Фото Pinterest

Принтованные туфли

В стильных весенних образах туфли на каблуке с клетчатым принтом станут модным акцентом, а ремешки, которые охватывают щиколотку, создадут эффект удлинения силуэта.



Туфли с нулевых, которые снова в моде / Фото Pinterest

Белые туфли с острым носком

Ранее такие туфли с острым носком касались только свадебной моды, а в этом году их можно смело добавлять в гардероб вместо туфель черного цвета.



Туфли с нулевых, которые снова в моде / Фото Pinterest

Туфли с заклепками

Такие туфли помогают получить бунтарский вид. Они несколько смелые, но точно станут хорошим дополнением к романтическому платью.



Туфли с нулевых, которые снова в моде / Фото Pinterest

Представленные туфли были очень популярными в нулевых годах, поэтому обратите на них внимание, поскольку мода циклическая, а это значит, что уже в этом сезоне они займут свое особое место в мире моды. Носить туфли можно не только с платьями, но и различными фасонами брюк, джинсов и юбок.