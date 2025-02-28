Туфлі з гострим носком, моделі з картатим принтом, взуття у стилі ladylike та багато інших варіантів відкриють цілий спектр можливостей, щоб ви могли створювати цікаві офісні та розслаблені образи, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Кольорові туфлі на підборах

Обирайте для весняно-літнього сезону туфлі в яскравих кольорах, які нададуть образам елегантності та чарівного ефекту. Стилісти радять робити ставку на яскравий червоний відтінок.



Туфлі з нульових, які знову в моді / Фото Pinterest

Туфлі ladylike

Естетика цих ladylike – це сукні з делікатними та глибокими вирізами, які чудово підкреслюють форми тіла. Щоб довершити образ, обирайте туфлі-слінгбеки на маленьких підборах.



Туфлі з нульових, які знову в моді / Фото Pinterest

Принтовані туфлі

У стильних весняних образах туфлі на підборах з картатим принтом стануть модним акцентом, а ремінці, які охоплюють щиколотку, створять ефект подовження силуету.



Туфлі з нульових, які знову в моді / Фото Pinterest

Білі туфлі з гострим носком

Раніше такі туфлі з гострим носком стосувалися лише весільної моди, а цього року їх можна сміливо додавати в гардероб замість туфель чорного кольору.



Туфлі з нульових, які знову в моді / Фото Pinterest

Туфлі із заклепками

Такі туфлі допомагають отримати бунтарський вигляд. Вони дещо сміливі, але точно стануть гарним доповненням до романтичної сукні.



Туфлі з нульових, які знову в моді / Фото Pinterest

Представлені туфлі були дуже популярними в нульових роках, тому зверніть на них увагу, оскільки мода циклічна, а це означає, що вже цього сезону вони займуть своє особливе місце в світі моди. Носити туфлі можна не лише з сукнями, але й різними фасонами штанів, джинсів та спідниць.