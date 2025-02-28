Цієї весни у тренді будуть різнопланові стрижки. Підібрати для себе цікавий варіант легко зможуть дівчата з абсолютно різним типажем, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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3 найтрендовіші стрижки цієї весни

Стрижки з чубчиком

Навесні трендовими будуть стрижки з чубчиком. Найкраще обирати "легкі" варіанти. Такі зачіски виглядають так, наче ви зовсім не робили укладку.

Хорошим прикладом є стрижка Дейзі Едгар Джонс. Легкі хвилі на її волоссі лише додають цікавості зачісці.

Піксі середньої довжини

Піксі – цікавий варіант зачіски, який прекрасно підходить для тих, хто не хоче заморочуватись з укладкою. Аби ця стрижка візуально виглядала цікавішою, додайте прикореневий об'єм.

Водночас за допомогою гелю можна створити вечірній варіант такої зачіски. Просто нанесіть засіб на волосся і акуратно його розподіліть. За допомогою гелю також можна створити хвилі з прядок, що обрамлятимуть ваше обличчя.

Кремезний боб

В тренді буде саме об'ємний боб. Аби створити такий ефект, потрібно зробити правильну укладку. Зокрема, об'єм можна створити за допомогою накрутки волосся.

Зауважте! Такий боб матиме гарний вигляд і якщо ви зовсім не вкладатимете волосся.