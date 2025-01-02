Как молодо выглядеть после 40 лет: подборка лучших стрижек для женщин

Стрижки прекрасно помогают освежить внешний вид, подчеркнуть индивидуальность и стиль. Внешность женщины с возрастом может меняться, но одним из лучших способов улучшить естественную красоту является прическа.

Парикмахеры уже давно знают несколько секретных стрижек, которые добавляют молодости и убирают лишний возраст, пишет 24 Канал со ссылкой на Fashionistas. Прическа может значительно повлиять на ваш внешний вид. Правильная стрижка, которая подходит под тип волос, форму лица может иметь большое значение на внешний вид.

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Каре с челкой

Волнистое каре с челкой прекрасно обрамляет волосы и является универсальной стрижкой, которая подходит женщинам после 40 лет. Этот вариант подходит для тех, кто не хочет иметь слишком короткие волосы, или слишком длинные. Подходит волнистое каре для любой формы лица – от длинного до круглого.



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Бикси

Этот омолаживающий вариант сочетает в себе две популярные стрижки – боб и пикси. Бикси – это короткая прическа, но достаточно длинная, чтобы из нее можно было сделать укладку. Стрижка создает эффект обрамления лица и подходит для овальных форм. Прическа добавляет энергичности и современного вида.



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Классическое пикси

Эта стрижка является классикой, которая не теряет популярности. Она придает лицу утонченности и подходит женщинам любого возраста. Больше всего она подходит тем, кто имеет овальную форму лица. Стрижка является простой в уходе и выглядит достаточно элегантно.



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Стрижка шег

Такую стрижку советуют парикмахеры для тех женщин, которые хотят добавить волосам структуры, объема и глубины. Подходит шег для средних и густых волос. Прическа идеально обрамляет лицо и помогает выглядеть современно и молодо.



Прически, которые молодят после 40 лет / Фото Pinterest

Основными ошибками в выборе прически, что добавляют возраста женщинам после 40 лет, является неправильный выбор цвета волос, неподходящая длина стрижки, поэтому обращайте внимание на эти факторы, чтобы не выглядеть со стрижкой старше, чем вы есть.