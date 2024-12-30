О тенденциях причесок на 2025 год рассказал парикмахер Том Смит, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Он отметил, что на первом месте будет оставаться акцент на суперздоровых волосах, а это значит, что пряди должны быть длинные, простые и универсальные.

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Что касается чего-то нового, то нас ждут инновации, которые будут сосредоточены на текстурах, которые позволят улучшить и отполировать естественные цвета волос. Челка также останется в центре внимания в 2025 году. Ею можно дополнить любую прическу.

Также в моде будет контраст – волос, которые похожи по глубине и оттенком к коже. К примеру, очень темные волосы на светлых тонах кожи и яркие цвета на глубоких тонах кожи.

Midi Flick

В 2025 моде нас ждет мода на стрижку боб средней длины. Попросите у парикмахера сделать вам текстурированную и многослойную форму. Укладывать прическу стоит волнами, которые будут напоминать естественные локоны. Для текстуры используйте спрей, чтобы добавить объема.

Локоны XXL

Парикмахер отмечает, что в 2025 году мы увидим больше выразительности на разных типах вьющихся волос. Вьющуюся естественную текстуру волос следует сохранять крепкой и здоровой, поскольку такие волосы дольше растут. Девушки с кудрями могут забыть о выпрямлении, поскольку естественные локоны будут в моде.

Медный оттенок

Мягкие медные оттенки будут в тренде весь 2025 год. Нас ждут клубнично-русые и каштановые тона. Цвет может быть неприхотливым в уходе, поскольку естественно выцветает и подходит к различным тонам кожи. Понять, подойдет ли вам медный оттенок очень просто. Надо только знать, подходят ли вам золотые изделия. Если да – можете смело красить волосы в эффектный цвет.

Подсолнечный блонд

Золотистые тона останутся в моде в течение 2025 года. В тренде будет современный золотистый оттенок блондинок, который больше напоминает классические блики. Если раньше блондинки избегали золотистых тонов, то сейчас они являются достаточно популярными. Теплые оттенки сделают волосы здоровыми и блестящими.

Минималистичный оттенок минималистичный оттенок

В 2025 году нас ждет движение к монохромным простым тонам – единого глобального оттенка, окрашенного в один цвет от корней до кончиков. Это касается всех цветов – более светлых, более глубоких, более теплых или холодных. Можно попросить парикмахера затонировать волосы в один оттенок, чтобы волосы получили блеск.