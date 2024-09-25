Во Франции короткая стрижка сейчас является популярной, поэтому многие модницы уже успели подстричься, чтобы придать образу свежести, пишут "Ua.Новости". Если же хотите тоже выглядеть женственно и красиво, то советуем посмотреть самые популярные короткие прически француженок.

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La Petit Bob – маленький боб

Прическа боб очень популярна среди женщин всех возрастов. Волосы в этой стрижке достигают до трети лица или середины шеи. Несмотря на то, что волосы короткие, на них можно делать различные укладки с помощью плойки или бигудей. Небольшие кудри на таких волосах будут выглядеть достаточно стильно. Главная героиня сериала "Эмили в Париже" не удержалась и также обрезала волосы ради стрижки боб.

Микробоб с челкой

Француженки также обожают короткие стрижки с челкой. Такая прическа добавляет образу особого шарма и миловидности. Часто девушки носят волосы с челкой не прямыми, а с небольшими локонами. Инфлюенсерка из Корсики Жюли Феррери уже много лет носит густую челку до бровей.

Макси-каре

Каре может быть ниже ушей, а может доходить до основания шеи. Француженки любят удлиненное каре. Для девушек, которые имеют густые волосы, можно сделать прямой срез для эффектного вида. С удлиненным каре можно сделать локоны, зачесывать в хвост, крабик или делать пучок.

В Украине к самым популярным прическам относится каре, челка-шторка и ровный срез на длинных волосах. Эти стрижки носят большинство украинских звезд и инфлюенсерок.