Какие короткие прически любят француженки: 3 стильные каре, которые понравятся всем

Француженки привлекают своим стилем и внешним видом миллионы людей со всего мира. Мы уже привыкли к их волшебному шарму в образах, впрочем прически парижанок имеют не менее эффектный природный магнетизм.

Во Франции короткая стрижка сейчас является популярной, поэтому многие модницы уже успели подстричься, чтобы придать образу свежести, пишут "Ua.Новости". Если же хотите тоже выглядеть женственно и красиво, то советуем посмотреть самые популярные короткие прически француженок.

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La Petit Bob – маленький боб

Прическа боб очень популярна среди женщин всех возрастов. Волосы в этой стрижке достигают до трети лица или середины шеи. Несмотря на то, что волосы короткие, на них можно делать различные укладки с помощью плойки или бигудей. Небольшие кудри на таких волосах будут выглядеть достаточно стильно. Главная героиня сериала "Эмили в Париже" не удержалась и также обрезала волосы ради стрижки боб.

Микробоб с челкой

Француженки также обожают короткие стрижки с челкой. Такая прическа добавляет образу особого шарма и миловидности. Часто девушки носят волосы с челкой не прямыми, а с небольшими локонами. Инфлюенсерка из Корсики Жюли Феррери уже много лет носит густую челку до бровей.

Макси-каре

Каре может быть ниже ушей, а может доходить до основания шеи. Француженки любят удлиненное каре. Для девушек, которые имеют густые волосы, можно сделать прямой срез для эффектного вида. С удлиненным каре можно сделать локоны, зачесывать в хвост, крабик или делать пучок.

В Украине к самым популярным прическам относится каре, челка-шторка и ровный срез на длинных волосах. Эти стрижки носят большинство украинских звезд и инфлюенсерок.