3 суперпопулярные прически, которые будут в моде до конца года: их носят украинские звезды

Каждая женщина тщательно выбирает для себя стрижку, поскольку здесь важно подобрать прическу, которая будет удачно подходить к стилю и форме лица. Несмотря на огромное многообразие причесок, до конца года останутся 3 самые популярные стрижки, которые носят украинские знаменитости.

Когда-то в моде могло быть до 10 модных причесок, поэтому каждая делала себе то, что ей нравилось, пишет Lady 24. Впрочем теперь тренды сузились до нескольких стрижек, которые считаются самыми актуальными.

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Промониторив модные издания и стрижки известных инфлюенсерок мы определили 3 суперпопулярные прически, которые будут в моде до конца года.

Каре

Многие девушки отказались от длинных волос, выбрав для себя стрижку каре. Уже несколько лет без коротких волос не обходится модная инфлюенсерка Алина Френдий, а блогерша Саша Бо также недавно подстригла себе длинное каре.

Почему-то говорят, что после стрижки у женщины меняется жизнь, а отстриженные волосы убирает весь негатив, поэтому если верите в приметы, можете попробовать для себя такую стрижку, которая является сейчас модной и популярной.

Челка-шторка

Когда-то в моде были ровные челки, но сейчас они совсем неактуальны, поскольку добавляют лишь лишнего возраста. Зато hair-стилисты придумали челку-шторку, которая идеально подходит ко всем формам лица, легко укладывается и даже убирает несколько лишних лет.

Ровный срез на длинных волосах

Какие бы прически не были в моде, актуальными всегда остаются длинные прямые волосы. Много лет неизменными своему стилю являются украинская актриса Ксения Мишина и голливудская актриса Деми Мур. У обеих женщин длинные волосы и ровный срез, который они время от времени обновляют, подстригая кончики.

Вдохновившись модными стрижками, у вас есть возможность увидеть, как различные прически выглядят на девушках и попробовать и себе добавить обновления в стиле благодаря стрижке каре, челке или ровном срезе волос. Все эти прически будут однозначно популярными до конца года и еще точно не выйдут из трендов в следующем году.