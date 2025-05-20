Создаем шикарный образ за 5 минут: какие прически можно быстро сделать своими руками

Чтобы создать шикарную прическу, не нужно много времени. Достаточно потратить всего пару минут.

К тому же чем больше вы будете тренироваться, тем быстрее будет получаться. На самом деле процесс создания красивой прически очень прост. Главное, учесть определенные нюансы, пишет 24 Канал.

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Варианты стильных и простых причесок

Коса для тех, кто с челкой

Девушки, которые имеют челку, часто сталкиваются с проблемой, что собранные прически на них выглядят некрасиво. Так происходит из-за того, что волосы торчат.

Решить эту проблему возможно. Для этого необходимо лишь использовать правильную технику заплетания.

С крабиком

Сейчас многие девушки ежедневно используют крабик, чтобы собрать волосы. С ним можно создать много трендовых причесок, если не ограничивать свою фантазию.

Высокий хвост

Забудьте о том, чтобы собирать хвост с помощью резинки. Несколько дополнительных движений и такая прическа будет выглядеть по-настоящему оригинально.

Оригинальный пучок

Пучок можно сделать очень оригинальным и трендовым. Для этого придется потратить всего несколько минут. Главное, придерживаться инструкции.

Обратите внимание! Чтобы прически держались дольше, используйте стайлинговые средства.