Есть несколько стильных причесок, которые смогут трансформировать ваш вид не требуя радикальной смены стиля, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Обратите внимание Эта стрижка творит чудеса: прическа, которая омолаживает и подходит всем женщинам

Перед тем, как выбрать для себя прическу, стоит запомнить несколько важных моментов. Избегайте причесок с чрезмерным натяжением, поскольку они могут ослабить волосы и способствовать их выпадению. Лучше оставьте их распущенными и отдайте предпочтение легкой и непринужденной укладке.

Иллюзия объема – это ваш лучший союзник, поэтому легкая завивка или укладка назад с использованием сухого шампуня и спрея, что придает волосам текстуры, могут создать эффект густоты, особенно у корней и макушки. Правильное использование этой текстуры сделает волосы намного объемнее.

Свободный хвост внизу

Прическа подходит всем, кто хочет добавить своим волосам текстуры. С помощью большой плойки создайте мягкие волны от середины кончиков. Перед тем, как аккуратно затянуть волосы на затылке, зачешите верхнюю часть щеткой-расческой. Для дополнительного объема – распушите конский хвост. Чтобы сделать образ нежным – оставьте несколько прядей, которые будут обрамлять лицо.

Объемный пучок

Для создания волн используйте большую плойку от корней и до кончиков, а тогда распылите спрей, который текстурирует волосы. На затылке сделайте свободный хвост и аккуратно зачешите назад. Волосы загорите в круглую форму и заколите над линией волос.

Высокий пучок

Такая прическа подходит тем, кто хочет создать легкий, но объемный образ. Сначала накрутите волосы большой плойкой, чтобы придать им форму, а тогда сформируйте на макушке свободный пучок. Оставьте несколько прядей, которые будут мягко обрамлять ваше лицо. Далее нанесите спрей, который будет текстурировать волосы и оберните его вокруг основания хвостика для надежного закрепления.

Мальвинка

Прическа подойдет девушкам, которые хотят придать тонким волосам объемный вид. Сначала нужно с помощью мусса для увеличения объема, приподнять волосы и структурировать. Чтобы волосы хорошо держались, можно использовать специальный валик на липучке. Также можно воспользоваться заколками для легкой укладки.

Фальшивый боб

Такая прическа подойдет для тех, кто хочет удвоить визуальный объем своих волос. Попробуйте применить технику искусственного боба – сначала надо разделить волосы пополам, а потом закрепить в два низких хвостика.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Далее закрутите концы вверх с помощью U-образных заколок, чтобы придать волосам дополнительную текстуру и объем. Завершив образ, добавьте несколько обычных заколок для надежной фиксации. В результате вы получите стильный и современный вариант прически, для которого не будет необходимости кардинально менять стрижку.