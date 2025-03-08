3 интересные прически на длинные волосы, которые стоит сделать весной 2025 года

Наступила весна – время пробовать что-то новое и интересное. Это хороший повод сменить стиль, стрижку или что-либо другое. Если вы не готовы к радикальным решениям, попробуйте поэкспериментировать с прической.

Благодаря трендовой прическе можно сделать любой образ более интересным. Особенно, если украсить волосы правильными аксессуарами, пишет 24 Канал.

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Какие прически сейчас в тренде

Косы

Косы никогда не выходят из моды. Меняется лишь формат их заплетения. Сейчас в тренде легкие косы, которые максимально распущены.

Стильный пучок

Пучок – это очень удобно и практично. Он не просто красиво выглядит, а еще и легко носится.

В тренде "расслабленный" нижний пучок, который можно украсить лентой.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

"Пем"

Прическа "Пем" была невероятно популярной в 90-е. Сейчас ее довольно часто можно увидеть у Ким Кардашьян.

Эта прическа напоминает пучок, пряди из которого свободно спадают на лицо. Она идеально подходит почти под все типы лица.

Создается эта прическа из мягких объемных волн, которые собираются как "корона".