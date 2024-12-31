Не всегда для того, чтобы хорошо выглядеть на Новый год, надо обращаться к услугам парикмахеров, пишет 24 Канал. Есть много вариантов причесок, которые без труда каждая девушка сможет повторить.

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В создании образа нельзя обходить прическу, поскольку именно она способна стать настоящей изюминкой. Мы собрали несколько простых и красивых вариантов, которые идеально подходят для новогоднего аутфита.

Голливудские локоны

Такая укладка является классикой и не выходит из трендов. Красивые волны дополняют выходы звезд на красную дорожку и завершают образы всех знаменитостей на модных событиях. Чтобы сделать голливудские локоны в домашних условиях, стоит воспользоваться конусной плойкой.

Независимо от формы лица, такие локоны будут выглядеть стильно и уместно к платью, костюма, комбинезона или корсета.



Красивые прически на Новый год / Фото Pinterest

Прическа с бантом

Чтобы добавить прическе элегантности – завершайте ее объемным бантом. Его можно носить в сочетании с кудрями, прикреплять к хвосту или дополнять выпрямленные волосы. Независимо от того, что именно вы выберете – бант станет прекрасным аксессуаром, который придаст прическе изысканного шарма.



Модные прически на Новый год / Фото Pinterest

Элегантный пучок

Если на Новый год вы надеваете изысканное платье, тогда советуем его дополнить элегантным пучком. Создать эту прическу без колебаний можно самостоятельно. Вам нужен только лак для фиксации и нейтральная резинка для волос, которая будет незаметной на волосах.



Красивые прически на Новый год / Фото Pinterest

Собранные волосы с прядями

Тина Кароль часто появляется на своих концертах в одной и той же прическе. Стилисты собирают ей передние пряди волос, закрепляют сзади заколкой, а спереди выпускают две передние пряди. Выглядит такой вариант прически достаточно красиво и эффектно.



Эффектные прически на Новый год / Фото из инстаграма Тины Кароль