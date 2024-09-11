Как выглядят самые модные прически осени: все девушки захотят их повторить

Осень уже началась, поэтому между слежением за актуальной одеждой не стоит забывать о beauty-прическах, которые будут популярными в этом году. Они стильные и простые, поэтому их сможет повторить любая девушка.

Так же как и за образами, модницы следят в сети за интересными прическами, которые создают инфлюенсеры и блогеры, пишет Lady 24. Этой осенью нас ждут достаточно простые, но стильные прически со вкусом, которые удачно дополнят любой аутфит.

Прическа с крабиком-бабочкой

Еще летом вместо обычного крабика, который был в моде несколько сезонов, на модную арену вышел крабик-бабочка. Им девушки собирают передние пряди волос и закрепляют этой бабочкой.

Такие прически идеально подходили к летним платьям и другим нарядам, впрочем заметно, что девушки не собираются отказываться от этого модного веяния, поэтому этот аксессуар плавно перешел в осенние сезоны.

Дополняйте этим крабиком образы на основе жакетов, бомберов, кожаных курток или пальто. Особенно красиво прическа будет выглядеть с трикотажными платьями или нарядом, который вы застилизуете с сапогами на каблуках.



Интересные прически на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Прическа с бантом

Бант уже длительное время не сдает модных позиций и будет актуальным еще этот сезон. Для светлых образов выбирайте аксессуар белого цвета, а вот для черных костюмов или верхней одежды можете подбирать бант того же оттенка.

Красиво будет смотреться такая прическа с воздушными корсетными платьями с юбкой-облаком и жокейскими сапогами до колен. Таким образом вы создадите несравненный образ в стиле Old Money.



Интересные прически на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Хвост с резинками

Чтобы разнообразить свои аутфиты, попробуйте вместо обычного хвоста добавить по всей длине несколько резинок-невидимок и создать такие объемные шарики. Эта романтическая прическа способна дополнить любой праздничный или кэжуальный look.



Интересные прически на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

С наступлением осени нам всегда хочется освежить свой вид, поэтому если вы не хотите прибегать к кардинальным перевоплощениям – стричь или красить волосы, достаточно будет только сделать красивую прическу, которая придаст вашему образу особую изюминку.

Любая из этих причесок не только подчеркнет вашу индивидуальность, но соответствовать актуальным тенденциям, которые царят этой осенью.