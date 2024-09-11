Так само як і за образами, модниці стежать в мережі за цікавими зачісками, які створюють інфлюенсерки та блогерки, пише Lady 24. Цієї осені нас чекають досить прості, але стильні зачіски зі смаком, які вдало доповнять будь-який аутфіт.

Зачіска з крабиком-метеликом

Ще влітку замість звичайного крабика, який був у моді кілька сезонів, на модну арену вийшов крабик-метелик. Ним дівчата збирають передні пасма волосся та закріплюють цим метеликом.

Такі зачіски ідеально пасували до літніх суконь та інших вбрань, втім помітно, що дівчата не збираються відмовлятися від цього модного віяння, тож цей аксесуар плавно перейшов в осінні сезони.

Доповнюйте цим крабиком образи на основі жакетів, бомберів, шкіряних курток чи пальт. Особливо красиво зачіска буде виглядати з трикотажними сукнями чи вбранням, яке ви застилізуєте з чоботами на підборах.



Цікаві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Зачіска з бантом

Бант вже тривалий час не здає модних позицій та буде актуальним ще цей сезон. Для світлих образів обирайте аксесуар білого кольору, а от для чорних костюмів чи верхнього одягу можете підбирати бант того ж відтінку.

Красиво виглядатиме така зачіска з повітряними корсетними сукнями зі спідницею-хмаринкою та жокейськими чоботами до колін. Таким чином ви створите незрівнянний образ у стилі Old Money.



Цікаві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Хвіст з гумками

Щоб урізноманітнити свої аутфіти, спробуйте замість звичайного хвоста додати по всій довжині кілька гумок-невидимок та створити такі об’ємні кульки. Ця романтична зачіска здатна доповнити будь-який святковий чи кежуальний look.



Цікаві зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

З настанням осені нам завжди хочеться освіжити свій вигляд, тож якщо ви не хочете вдаватися до кардинальних перевтілень – стригти чи фарбувати волосся, достатньо буде лише зробити красиву зачіску, яка додасть вашому образу особливої родзинки.

Будь-яка з цих зачісок не лише підкреслить вашу індивідуальність, але відповідати актуальним тенденціям, які панують цієї осені.