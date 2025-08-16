Мода циклична не только в плане вещей, но и стрижек или причесок. В 2025 году в тренде станут прически, которые носили когда-то поп-звезды в 2000-х годах. В 2020 начиналась волна возвращения джинсов с низкой талией, велюровых спортивных костюмов и цветных очков, а теперь пришло время смены причесок.

Именитые дизайнеры начали выпускать своих моделей на подиум с укладками в духе нулевых, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Модницы уже начали носить колючие пучки, гофре, крошечные косички и тому подобное. Теперь прически Y2K снова будут актуальными.

Как выглядят модные прически из нулевых?

Прически Y2K вдохновлены поп-культурой конца 90-х и начала нулевых годов. В список входят крабики, приколки-бабочки, гладкость и блеск собранных волос и минималистичные аксессуары.

Хвост Bubble

Для воспроизведения этой прически, хвост нужно разделить на секции и закрепить резинками на одинаковом расстоянии. Для приглаживания волос воспользуйтесь воском.

Микрокосички

В моде в этом году мелкие косички. Они могут быть по всем волосам, или в виде незаплетенных кончиков на передних прядях.

Колючий верхний пучок

Такую прическу часто носит Белла Хадид, Ариана Гранде, Кристен Стюарт. Нужно сделать две свободные пряди спереди при желании и оставить незакрученные концы.

Идеально выпрямленные волосы

Это классика 2000-х в стиле Бритни Спирс или Бейонсе. Нужно только выровнять волосы, защитив перед процедурой спреем с термозащитой. Для идеальной ровности надо выпрямлять прядь за прядью – от корней до кончиков.

