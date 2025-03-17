В обществе есть предубеждение о том, как нужно использовать, хранить и даже считать деньги. Считается, что благодаря этим правилам, можно улучшить свое финансовое положение, пишет 24 Канал.

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4 приметы о деньгах, которые важно знать

Найденная монета приносит удачу

Найденная монета символизирует начало новой финансовой возможности. Она может быть сигналом того, что вы на правильном пути и удача будет вам способствовать, если продолжите двигаться вперед.

Кошелек не должен быть пустым

Еще одна интересная примета заключается в том, что ваш кошелек не должен быть пустым. Этого правила необходимо придерживаться, даже если вы не планируете тратить деньги.



Как привлечь финансовую удачу / Фото Pexels

Считается, что пустой кошелек может "отпугнуть" удачу и финансовую энергию. Рекомендуется оставлять хотя бы небольшую сумму денег, чтобы привлечь позитив и достаток.

Не давайте деньги в долг в начале недели

Существует примета, что если вы даете деньги в долг в начале недели, то это может "выпить" финансовую удачу на целую неделю. Именно поэтому, лучше всего избегать понедельника при решении таких дел.

Не считайте деньги перед другими



Какие есть приметы для привлечения денег / Фото Pexels

Есть примета, согласно которой считается, что нельзя считать свои деньги перед другими людьми. Особенно, если речь идет об общественных местах. Это может привести к тому, что вы будете "лишены" удачи в финансовых делах.