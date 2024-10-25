Платье мести принцессы Диан – история самого известного выхода, который стал скандальным

Однажды принцесса Уэльская появилась на светском событии в черном коротком платье с открытыми плечами и зоной декольте. Ее выход всех просто поразил, впрочем, надела она такое платье не просто так. Это платье вошло в историю как самый скандальный наряд.

Принцесса Диана является одной из самых известных модных икон XX века, пишет Lady 24. Каждый ее образ был уникальным и особенным, но ни один из них не имел такой скандальной славы, как ее знаменитое "платье мести".

Обратите внимание Принцесса Диана считала свадебную прическу "катастрофой": что с ней было не так

Что известно о "платье мести" принцессы Дианы

Такими словами окрестили выход Леди Ди ее поклонники, в котором она пришла на вечеринку, которую устроил глянец Vanity Fair в июне 1994 года.

Черное платье принцессы Дианы в списке всех ее выходов занимает особое место. Изысканное и элегантное платье стало особым сигналом для мира, поскольку накануне принц Чарльз рассказал прессе о своем романе с Камилой Паккер-Боулз и несчастливом браке с принцессой Дианой.

Отношения супругов постоянно подвергалось обсуждению в прессе. Было заметно, что они никогда не любили друг друга, пара ссорилась и постоянно проводила время отдельно. И хоть принцесса Диана хоть немного изображала на публике любящую жену, то принц Чарльз никогда не скрывал свой роман с Камилой Паккер-Боулз.

Отважная еще в то время представительница семьи монархов решила продемонстрировать свой характер, поэтому таким появлением не только утерла нос королевским дресс-кодам, но и негласно показала, что сможет дальше двигаться сама. Тогда принцесса Диана окончательно "зацементировала" свой статус модной иконы.

Принцесса Диана вышла в свет в мстительном платье от греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Интересным фактом оказалось и то, что платье ждало своего часа в гардеробе принцессы Дианы аж три года. Диана редко надевала черный цвет, впрочем в тот день она выглядела просто фантастически.

Короткое бархатное платье со спущенными плечами, открытой спиной и декольте имело удивительный эффект в сочетании с черными колготками, туфлями на каблуках и ценным многоярусным колье из жемчуга и массивным кулоном. Интересной изюминкой платья был легкий шифоновый хвост, который тянулся от талии.



Безупречный выход принцессы Дианы / Фото Getty Images

Что интересно, после выхода интервью принца Чарльза, супруги уже не жили 2 года вместе, однако официальное заявление мужа об общении с Камилой ее очень зацепило. Уже на следующий день после его выхода в свет, все заголовки мировых изданий пестрели именем принцессы Дианы.

Через 3 года после феерического выхода принцессы, платье выставили на аукцион с другим нарядом Дианы. Принцесса собирала деньги для фонда, который оказывал помощь людям с раком и СПИДом. Лот был продан за 65 тысяч долларов.