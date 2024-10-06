Леопард и его друзья: как выглядят самые модные принты осени

В гардеробе каждого из нас найдется место для базовых вещей в классических цветах, впрочем, без принтов нам тоже не обойтись. Fashion-эксперты рассказали, что принты поделились на две категории – эффектные и на каждый день.

К эффектному относится анималистический принт, который можно отнести к роскоши, пишет L'officiel. Второе звено занимают принты, которые являются компаньонами на каждый день – это полосатые полоски или клетчатые орнаменты.

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Леопард и его друзья

Анималистические принты не покидают подиумы уже несколько сезонов. Этой осенью и зимой они займут ведущие позиции, а фаворитом так и остался леопард. На подиумах он украшал, платья, пальто и даже колготки. К животному миру принтов присоединились зебра, белый тигр и змеи.



Актуальные принты на осень / Фото L'Officiel

Клетчатые

Принт в клетку приобретает особую популярность в холодное время года, поскольку является одним из самых популярных осенью и зимой. Выбирайте для себя клетчатый принт во всех возможных видах – от клетки виши до тартана.



Актуальные принты на осень / Фото L'Officiel

Горох

Дизайнеры советуют в этом году добавлять цветные акценты в гороховые образы и выбирать большой сюрреалистический горошек. Это могут быть черные костюмы в белый горошек или белые платья в черный горошек.



Актуальные принты на осень / Фото L'Officiel

Полоска

Многие дизайнеры представили костюмы в тонкую вертикальную полоску, как будто из 90-х годов. Горизонтальные полосы появились на свитерах и кардиганах, поэтому советуем добавить этот принт в свой гардероб.



Актуальные принты на осень / Фото L'Officiel