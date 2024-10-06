До ефектного належить анімалістичний принт, який можна віднести до розкоші, пише L’officiel. Другу ланку займають принти, які є компаньйонами на щодень – це смугасті смужки чи картаті орнаменти.
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Леопард та його друзі
Анімалістичні принти не покидають подіумів вже кілька сезонів. Цієї осені й зими вони займуть провідні позиції, а фаворитом так і залишився леопард. На подіумах він прикрашав, сукні, пальта та навіть колготки. До тваринного світу принтів приєдналися зебра, білий тигр та змії.
Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel
Картаті
Принт у клітинку набуває особливої популярності в холодну пору року, оскільки є одним із найпопулярнішим восени та взимку. Обирайте для себе картатий принт у всіх можливих видах – від клітинки віші до тартану.
Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel
Горох
Дизайнери радять цього року додавати кольорові акценти в горохові образи та обирати великий сюрреалістичний горошок. Це можуть бути чорні костюми в білий горошок чи білі сукні в чорний горошок.
Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel
Смужка
Чимало дизайнерів представили костюми в тонку вертикальну смужку, наче з 90-х років. Горизонтальні смуги з’явилися на светрах та кардиганах, тому радимо додати цей принт у свій гардероб.
Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel