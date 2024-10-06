До ефектного належить анімалістичний принт, який можна віднести до розкоші, пише L’officiel. Другу ланку займають принти, які є компаньйонами на щодень – це смугасті смужки чи картаті орнаменти.

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Леопард та його друзі

Анімалістичні принти не покидають подіумів вже кілька сезонів. Цієї осені й зими вони займуть провідні позиції, а фаворитом так і залишився леопард. На подіумах він прикрашав, сукні, пальта та навіть колготки. До тваринного світу принтів приєдналися зебра, білий тигр та змії.



Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel

Картаті

Принт у клітинку набуває особливої популярності в холодну пору року, оскільки є одним із найпопулярнішим восени та взимку. Обирайте для себе картатий принт у всіх можливих видах – від клітинки віші до тартану.



Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel

Горох

Дизайнери радять цього року додавати кольорові акценти в горохові образи та обирати великий сюрреалістичний горошок. Це можуть бути чорні костюми в білий горошок чи білі сукні в чорний горошок.



Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel

Смужка

Чимало дизайнерів представили костюми в тонку вертикальну смужку, наче з 90-х років. Горизонтальні смуги з’явилися на светрах та кардиганах, тому радимо додати цей принт у свій гардероб.



Актуальні принти на осінь / Фото L'Officiel