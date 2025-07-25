Укладки актрисы заслуживают отдельного внимания. Эти прически остаются актуальными до сих пор. В частности и легендарный пучок Памелы, сообщает 24 Канал.

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Как сделать пучок Памелы Андерсон?

Пучок Памелы Андерсон дуже объемный и легкий. Он идеально вписывается в актуальную ныне тенденцию – тренд на "расхлябанные" прически.

На самом деле, чтобы воспроизвести легендарный пучок Памелы, нужно лишь несколько простых движений. Однако чтобы эта прическа выглядела совершенно можно уделить ей немного больше времени и наслаждаться невероятным результатом.

Как легко сделать Пучок Памелы:

Сначала нужно сделать высокий и не очень аккуратный хвост. Он должен быть слегка небрежным. Если вы хотите создать дополнительный объем, предварительно накрутите волосы с помощью плойки.

Далее нужно достать из хвоста прядки возле лица.

Накрутите хвостик. Он должен распадаться на множество прядок. Каждый локон делайте максимально тонким.

Подкрутите прядки возле лица. Они должны быть очень объемными.

Из хвоста сформируйте пучок. Вытяните из него прядки.

Зафиксируйте результат с помощью небольшого количества лака.

Видеоинструкция:

Инструкций для изготовления такой прически много. Если воспроизводить именно оригинал, то никакой накрутки не нужно делать. Помните, что это вчерашняя объемная укладка, которая еще держит форму.

Интересно! Свой пучок Памелы делала на стринги. Трусики звезда использовала вместо классической резинки.