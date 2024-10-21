Универсальный пуховик способен защитить от ветра, холода, дождя и сохраняет тепло, пишет Lady 24. В современном мире важен не только комфорт, но и стильный вид одежды. Дизайнеры обращают внимание на внешний вид пуховика, который должен хорошо сочетаться с базовыми вещами и обувью.

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В подборку трендовых пуховиков вошло 3 единицы, которые считаются самыми популярными в этом сезоне.

Пуховик с поясом

Дизайнеры начали делать ставку на жакеты и пальто с выделенной талией и перешли теперь к пуховикам. Выбирайте для себя базовую модель в черном, молочном или кремовом цвете и совершенствуйте поясом, который удачно подчеркнет фигуру.

Пуховик с капюшоном

Ноябрь является ветреным и дождливым месяцем, поэтому важно иметь в гардеробе пуховик, который спасет от плохой погоды. Пуховик с капюшоном – это классика, поскольку такая верхняя одежда всегда была в моде и будет оставаться актуальной еще много сезонов.

Стеганый пуховик с капюшоном

В мире моды очень много сезонов держатся на пике популярности стеганые легкие куртки, однако дизайнеры представили и стеганые пуховики, которые соединили с теплыми штанами, которые выглядят как костюм. Такой вариант пуховика и брюк из одного материала и одного цвета уже начали носить европейские модницы.

Пусть вас не пугает вид образа, который напоминает лыжный костюм. В холодный день пуховик с такими штанами станет вашей вашим спасителем.

По цветам, то классические цвета будут актуальными для всех видов пуховиков. Но если вы хотите добавить образу немного яркости, тогда смело можете выбирать сочные оттенки и делать ставку на бордовый, красный, оранжевый или желтый цвет.