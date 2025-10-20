В 40-х годах обязательным элементом роскошной прически был аксессуар в виде расчески, которая собирала волосы. Его обожали все знаменитости и модницы, которые желали скрыть передние пряди.

Французская расческа уже давно вышла из моды, а на замену ей появилось множество других аксессуаров для волос, и в этом году она снова станет популярной, как прежде, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Italy.

Как выглядит расческа?

Заколка для волос появилась на показе The Row во время Недели моды в Париже. Именно на моделях известного бренда сестер Олсен, расческа стала главным аксессуаром, который напомнил всем о давно забытом ретро-стиле.

Этот аксессуар был культовым в 1940-х годах. С его помощью женщины создавали практичные прически. Расческа закрепляла волосы в шиньонах или полуприподнятых прическах. Универсальная заколка стала невероятно популярной в ту эпоху. Несмотря на ограничения, такой маленький аксессуар отвечал за ухоженную женственность.



Трендовые заколки для волос / Фото Pinterest

Дизайнеры постоянно обращаются к ностальгическим тенденциям, поэтому в этом году решили вспомнить всем винтажный аксессуар. Имея длинные зубцы расческа погружается в волосы и хорошо их держит. Он может быть минималистичный или украшен жемчужинами, камнями или стразами.

Аксессуар можно носить на длинных волосах или средней длины. Для свободных волос достаточно лишь собрать пряди по бокам, чтобы выделить лицо. А вот на собранных волосах его достаточно собрать в пучок или низкий хвост.

В тиктоке уже есть множество видеороликов, которые показывают, как закреплять расческу. Лайфхаком поделилась блогерша @Audreyanne.j, которая продемонстрировала, как легко создать прическу.

Перед началом создания прически, нанесите текстурирующий спрей на сухие волосы, чтобы укротить непослушные пряди. Далее выделите две крупные пряди волос по бокам лица и закрепите расческами. Чтобы волосы не распускались – зафиксируйте их лаком для волос.

Как прикрепить расческу к волосам: смотрите видео

