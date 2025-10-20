У моду повернувся давно забутий гребінець для волосся 1940-го року: як він виглядає
- Французький гребінець, популярний у 1940-х роках, повертається у моду цього року, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue Italy.
- На показі The Row під час Тижня моди у Парижі гребінець став головним аксесуаром, який нагадує про ретро-стиль, його використовують для створення різних зачісок.
У 40-х роках обов’язковим елементом розкішної зачіски був аксесуар у вигляді гребінця, який збирав волосся. Його обожнювали всі знаменитості та модниці, які бажали приховати передні пасма.
Французький гребінець вже давно вийшов з моди, а на заміну ньому з’явилося безліч інших аксесуарів для волосся, та цього року він знову стане популярним, як колись, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy.
Читайте також Модні зачіски на коротке волосся: підійдуть кожній жінці
Як виглядає гребінець?
Шпилька для волосся з’явилася на показі The Row під час Тижня моди у Парижі. Саме на моделях відомого бренду сестер Олсен, гребінець став головним аксесуаром, який нагадав усім про давно забутий ретро-стиль.
Цей аксесуар був культовим у 1940-х роках. За його допомогою жінки створювали практичні зачіски. Гребінець закріплював волосся в шиньйонах чи напівпіднятих зачісках. Універсальна шпилька стала неймовірно популярною в ту епоху. Незважаючи на обмеження, такий маленький аксесуар відповідав за доглянуту жіночність.
Трендові шпильки для волосся / Фото Pinterest
Дизайнери постійно звертаються до ностальгічних тенденцій, тож цього року вирішили пригадати усім вінтажний аксесуар. Маючи довгі зубці гребінець занурюється у волосся й гарно його тримає. Він може бути мінімалістичний чи прикрашений перлинами, камінням або стразами.
Аксесуар можна носити на довгому волоссі чи середньої довжини. Для вільного волосся достатньо лише зібрати пасма з боків, щоб виділити обличчя. А от на зібраному волоссі його достатньо зібрати в пучок чи низький хвіст.
У тіктоці вже є безліч відеороликів, які показують, як саме закріплювати гребінець. Лайфхаком поділилася блогерка @Audreyanne.j, яка продемонструвала, як легко створити зачіску.
Перед початком створення зачіски, нанесіть текстуруючий спрей на сухе волосся, щоб приборкати неслухняні пасма. Далі виділіть два великих пасма волосся з боків обличчя й закріпіть гребінцями. Щоб волосся не розпускалося – зафіксуйте його лаком для волосся.
Як прикріпити гребінець до волосся: дивіться відео
Яка зачіска повернулася в моду?
Індійська коса повернулася в моду цієї осені. Її потрібно заплітати на маківці та поступово вплітати пасма. Виглядає ця зачіска красиво та елегантно.
Коса підходить для всіх типів волосся. Стилісти радять носити цю зачіску з базовим та простим вбранням, а також поєднувати з вишуканими костюмами та блузами.
Часті питання
Як можна використовувати французький гребінець для створення зачіски?
Французький гребінець можна використовувати для створення різноманітних зачісок. Він ідеально підходить для закріплення волосся в шиньйонах або напівпіднятих зачісках. Він може бути мінімалістичний або прикрашений перлинами, камінням чи стразами, і підходить для довгого та середньої довжини волосся.
Як виглядає сучасний французький гребінець і які його особливості?
Сучасний французький гребінець має довгі зубці, які дозволяють йому надійно тримати волосся. Він може бути мінімалістичним або прикрашеним перлинами, камінням чи стразами.
Чому французький гребінець знову стає популярним у цьому році?
Французький гребінець знову стає популярним завдяки ностальгічним тенденціям у моді та впливу дизайнерів, які повертаються до вінтажних аксесуарів. На показі The Row під час Тижня моди у Парижі цей аксесуар був представлений як головний аксесуар на моделях, що нагадало усім про давно забутий ретро-стиль.