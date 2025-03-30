От того насколько правильно нанесены духи зависит и то, как аромат раскроется на теле. В частности, будет ли он ощущаться в полной мере, пишет 24 Канал.
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Что будет, если растирать духи
- Изменение химической структуры аромата
Почему духи плохо чувствуются / Фото Pexels
Каждый парфюм состоит из верхних, средних и базовых нот, которые постепенно раскрываются на коже. Растирание может нарушить этот процесс.
- Повреждение молекул аромата
Духи состоят из различных молекул, имеющих разную чувствительность к температуре и механическому воздействию. Растирание может привести к тому, что аромат станет менее выразительным или даже частично не будет ощущаться.
- Интенсивность запаха
Почему духи могут плохо раскрываться / Фото Pexels
Когда духи растираются, много эфирных масел, содержащихся в аромате, рассеиваются по коже. То есть, они не имеют возможности раскрыться постепенно. Соответственно, часть ароматической композиции просто "теряется" из-за этого процесса.
Обратите внимание! Каждый тип кожи имеет свою химическую структуру, pH и уровень влаги. На коже жирного типа ароматы могут "зависать" дольше, тогда как на сухой – быстрее испаряться.