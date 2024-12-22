В черном вечернем платье: Рози Хантинтон-Уайтли поразила образом на поединке Усика с Фьюри

Александр Усик 21 декабря встретился с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде на поединке. Украинец победил британца и защитил чемпионские титулы. Зрители в первом ряду могли заметить известных знаменитостей - актера Джейсона Стэтхэма и его жену Рози Хантингтон-Уайтли.

Модель на выходных отправилась из Лондона на частном самолете в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть вживую реванш между Усиком и Фьюри, пишет 24 Канал.

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Красавица на поединок выбрала роскошный наряд, который привлек внимание многих зрителей и поклонников блондинки.

Рози Хантинтон-Уайтли в Эр-Рияде

Инфлюенсерка и бизнесвумен надела черное платье на длинный рукав с горловиной длины макси от бренда ALAÏA. Платье из полупрозрачного материала было дополнено черными камнями. Рози довершила образ босоножками и взяла на бой маленький черный клатч.

Блондинка распустила волосы и уложила их в легкие локоны, а на лицо нанесла нежный макияж с акцентом на черные веки и розовый карандаш для губ.



Эффектный вид Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Эффектный вид Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

21 декабря украинский боксер Александр Усик во второй раз в 2024-м году победил "Цыганского короля". Рози Хантингтон-Уайтли не отметила, за кого болела на поединке, впрочем аплодировала после победы нашего боксера. Также известная модель поддерживала украинцев в начале войны.

Британская модель уже много лет считается иконой стиля. Хантингтон-Уайтли прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.