Рози Хантингтон-Уайтли появилась на Каннском кинофестивале: неожиданный образ

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли прилетела на Каннский кинофестиваль. Знаменитость примерила интересное платье, дополнив его ценными украшениями и элегантной прической.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля собирает самых известных звезд со всего мира, пишет 24 Канал. Жена актера Джейсона Стейтема также наведалась на известное светское событие и подобрала для себя изысканный аутфит.

Читайте также Оля Полякова появилась на Каннском кинофестивале: роскошный образ

Рози Хантингтон-Уайтли в Каннах

Британская модель примерила на себе ярко-красное платье-бюстье с драпировкой из кутюрной коллекции бренда Balenciaga. Образ знаменитость дополнила кожаными туфлями-лодочками черного цвета, которые контрастировали с ее платьем.

Нежный аутфит Рози дополнила собранной прической в пучке и своим фирменным макияжем в нюдовых тонах. Модель надела драгоценные серьги и красивое колье.

Платье в красном цвете и базовые туфли-лодочки – это классика, которая всегда будет в моде. Британка порой любит поражать эффектными платьями с вырезами и шлейфом, впрочем на этот раз решила сделать ставку на базовые элементы гардероба.



Красивый выход Рози Хантингтон-Уайтли / Фото Getty Images

У Рози Хантингтон-Уайтли есть свой собственный стиль, которому она не изменяет уже длительное время. Красавица обожает носить практичные вещи в нейтральных цветах, которые хорошо сочетаются между собой. В ее гардеробе преобладают нюдовые оттенки, а наряды состоят из базовых вещей, которые не имеют срока годности. Для многих девушек со всего мира Рози Хантингтон-Уайтли – икона стиля.

Между прочим, на выпускной можно одевать не только платье. Какой костюм выбрать на выпускной вечер – читайте в нашем материале.

Кстати, старшеклассницы уже готовятся к выпускному, поэтому аутфит британки может стать интересным вдохновением для того, как может выглядеть образ в выпускной вечер. Для этого надо лишь совместить красное платье с классическими туфлями и сделать элегантную прическу.