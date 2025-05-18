Нередко даже знаменитости выходят на красную дорожку в костюмах вместо платья, поэтому для тех, кто хочет выделиться, советуем обратить внимание на довольно интересный элемент гардероба, пишет 24 Канал.

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Брючный костюм

Достаточно красиво выглядит элегантный костюм на основе брюк палаццо и жакета. Это может быть блейзер в размере оверсайз, приталенный или с интересным цепочечным поясом. Под низ выберите изысканный топ и завершите образ оригинальными туфлями или босоножками.

Для совершенствования образа сделайте красивую прическу – легкие локоны или высокий хвост, а завершат выпускной аутфит украшения. Позаботьтесь о том, чтобы они выгодно подчеркивали образ и не были сильно акцентными.

Жакет и юбка

Вместо палаццо жакет можно совместить с красивой юбкой. Можете выбирать любой цвет и фасон. Дорого и изысканно смотрится твит и обычная костюмная ткань. Для полного готового образа на выпускной, позаботьтесь об обуви на каблуках, нежный макияж и легкую прическу.

Жилетка/костюмный корсет и брюки

Вместо жакета можно примерить жилетку, чтобы создать образ в стиле Old Money. Выглядит такое сочетание очень эффектно. Образ точно понравится всем, если вы выберете современный фасон и цвет. Рекомендуем делать ставку на светлые тона, которые имеют дорогой вид.

В нашем материале мы рассказали о трендовых цветах на выпускной, поэтому обратите на них внимание, чтобы подобрать наряд в соответствии с тем, что именно сейчас актуально.