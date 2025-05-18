Нерідко навіть знаменитості виходять на червону доріжку в костюмах замість сукні, тому для тих, хто хоче виокремитися, радимо звернути увагу на досить цікавий елемент гардероба, пише 24 Канал.

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Штанний костюм

Досить красиво виглядає елегантний костюм на основі штанів палаццо та жакета. Це може бути блейзер у розмірі оверсайз, приталений чи з цікавим ланцюжковим поясом. Під низ оберіть вишуканий топ та довершіть образ оригінальними туфлями чи босоніжками.

Для вдосконалення образу зробіть красиву зачіску – легкі локони чи високий хвіст, а довершать випускний аутфіт прикраси. Подбайте за те, щоб вони вигідно підкреслювали образ й не були сильно акцентними.

Жакет та спідниця

Замість палаццо жакет можна поєднати з красивою спідницею. Можете обирати будь-який колір й фасон. Дорого й вишукано виглядає твіт та звичайна костюмна тканина. Для повного готового образу на випускний, подбайте про взуття на підборах, ніжний макіяж та легку зачіску.

Жилетка/костюмний корсет й штани

Замість жакета можна приміряти жилетку, щоб створити образ у стилі Old Money. Виглядає таке поєднання дуже ефектно. Образ точно сподобається всім, якщо ви оберете сучасний фасон й колір. Рекомендуємо робити ставку на світлі тони, які мають дорогий вигляд.

У нашому матеріалі ми розповіли про трендові кольори на випускний, тому зверніть на них увагу, щоб підібрати вбрання відповідно до того, що саме зараз є актуальним.