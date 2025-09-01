Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых известных британских моделей. Блондинка обожает роскошные наряды, поэтому всегда демонстрирует на себе самые изысканные фасоны платьев. На Венецианском кинофестивале красавица решила удивить всех безупречным выходом.

Жена Джейсона Стейтема является поклонницей безупречного пошива, четких линий и всегда делает фокус на простой элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рози Хантингтон-Уайтли.

Какое платье надела в Венеции Рози Хантинтон-Уайтли?

Знаменитость надела безупречное асимметричное платье, состоящее из двух частей от бренда Armani. Верх платья в виде скошенного топа обрамляли десятки камней, а низ дополняла шелковая юбка в длине макси.

Платье имело значительный разрез в зоне живота, поэтому подчеркнуло подтянутое тело Рози и стройную талию. Особенность платья заключалась в дополнительном аксессуаре – длинном белом шарфе из перьев, который идеально подходит к праздничному или светскому событию.

Модель распустила волосы и уложила передние пряди в волны, а образ довершила колечками из драгоценных камней и массивным драгоценным браслетом.

Чем известна Рози Хантингтон-Уайтли?

Модель Рози Хантингтон-Уайтли является бывшим ангелом бельевого бренда Victoria's Secret. Блондинка дефилировала в показах многих известных брендов и снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и тому подобное. Несмотря на свой модельный бизнес, Рози успела сняться в фильмах "Трансформеры" и "Безумный Макс"

Британка имеет свой косметический бренд Rose Inc, а ранее активно сотрудничала с различными дизайнерами, создавая в коллаборации обувь.