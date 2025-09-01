Жена Джейсона Стейтема является поклонницей безупречного пошива, четких линий и всегда делает фокус на простой элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рози Хантингтон-Уайтли.

Какое платье надела в Венеции Рози Хантинтон-Уайтли?

Знаменитость надела безупречное асимметричное платье, состоящее из двух частей от бренда Armani. Верх платья в виде скошенного топа обрамляли десятки камней, а низ дополняла шелковая юбка в длине макси.

Платье имело значительный разрез в зоне живота, поэтому подчеркнуло подтянутое тело Рози и стройную талию. Особенность платья заключалась в дополнительном аксессуаре – длинном белом шарфе из перьев, который идеально подходит к праздничному или светскому событию.

Модель распустила волосы и уложила передние пряди в волны, а образ довершила колечками из драгоценных камней и массивным драгоценным браслетом.

Чем известна Рози Хантингтон-Уайтли?

Модель Рози Хантингтон-Уайтли является бывшим ангелом бельевого бренда Victoria's Secret. Блондинка дефилировала в показах многих известных брендов и снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и тому подобное. Несмотря на свой модельный бизнес, Рози успела сняться в фильмах "Трансформеры" и "Безумный Макс"

Британка имеет свой косметический бренд Rose Inc, а ранее активно сотрудничала с различными дизайнерами, создавая в коллаборации обувь.