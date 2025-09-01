Дружина Джейсона Стейтема є прихильницею бездоганного пошиття, чітких ліній та завжди робить фокус на простій елегантності, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Читайте також Кейт Бланшетт одягнула на Венеційський кінофестиваль сукню 3-річної давності: фотопорівняння

Яку сукню одягнула у Венеції Розі Гантінтон-Вайтлі?

Знаменитість одягнула бездоганну асиметричну сукню, що складалася з двох частин від бренду Armani. Верх плаття у вигляді скошеного топу обрамляли десятки камінців, а низ доповнювала шовкова спідниця в довжині максі.

Сукня мала значний розріз в зоні живота, тож підкреслила підтягнуте тіло Розі та струнку талію. Особливість сукні полягала в додатковому аксесуарі – довгому білосніжному шарфі з пір’я, яка ідеально пасує до святкової чи світської події.

Модель розпустила волосся та вклала передні пасма у хвильки, а образ довершила колечками з коштовного каміння та масивним дорогоцінним браслетом.

Чим відома Розі Гантінгтон-Вайтлі?

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі є колишнім ангелом білизняного бренду Victoria's Secret. Білявка дефілювала в показах багатьох відомих брендів та знімалася для журналів Vogue, Harper's Bazaar тощо. Попри свій модельний бізнес, Розі встигла знятися у фільмах "Трансформери" та "Шалений Макс"

Британка має свій косметичний бренд Rose Inc, а раніше активно співпрацювала з різними дизайнерами, створюючи в колаборації взуття.