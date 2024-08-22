Превращается в принцессу за мгновение: девушка создает невероятные платья из популярных мультфильмов

22 августа 2024, 09:23
Читати новину українською
Автор: Анжелика Байбак

Источник:

@_valentinemoon_

Девушка имеет необычную коллекцию платьев принцесс из самых популярных мультфильмов. Каждый из образов дизайнер создавала самостоятельно, и теперь всего за мгновение может перевоплотиться в любую героиню.

Свои невероятные образы Рози Сомервилль демонстрирует в тиктоке, а также на своей странице в инстаграме. Стоит добавить, что такие перевоплощения очаровывают сеть, и девушка имеет миллионную аудиторию.

К теме Платья, о которых мечтала каждая девочка: женщина имеет необычную коллекцию образов Барби

Девушка имеет коллекцию платьев самых популярных принцесс

Рози – дизайнер, которая создает платья принцесс Disney. В сети она часто показывает процесс создания образов, однако конечный результат – завораживает.

Один из последних образов, которые продемонстрировала Рози в сети, – принцесса Анастасия из одноименного мультфильма. Рози повторила образ, в котором принцесса появилась на коронации. Блогерша заметила, что это перевоплощение – одно из ее самых любимых.

Девушка в образе Анастасии из одноименного мультфильма: смотрите видео

Завораживает взгляд и другое перевоплощение Рози. Так, дизайнер создала платье Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище". Рози до мельчайших мелочей повторила образ, и буквально сошла с кадров мультфильма.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Образ Белль в интерпретации дизайнера: смотрите видео

@_valentinemoon_ Dresses from the archives: Belle Beauty and the Beast! this the first dress I ever made i cannot belive it has been this long since i started this acount now it feels like a lifetime ago #belle #beautyandthebeast #disney #disneyprincess #sewing #fashion #diy #princess #princessdress #dress #costume #cosplay ♬ Beauty and the Beast (from the Soundtrack "Beauty and the Beast") - Céline Dion & Peabo Bryson

Интересно, что в любом образе Рози имеет невероятный вид. Так, дизайнер имеет в своей коллекции и наряды Рапунцель.

Рози в образе Рапунцель: смотрите видео

@_valentinemoon_ My Rapunzel from Tangled costume is finished!! ? i love how she turned out my favourite princess is finally complete #rapunzel #tangled #rapunzelcosplay #disney #disneyprincess #princess #dress #cosplay #costume #diy #fashion #sewing ♬ original sound -

Особенно изысканно выглядит платье Золушки. Рози сделала его из необычной ткани, которая мерцает в темноте. Поэтому, платье действительно имеет магический вид.

"Магическое" платье Золушки: смотрите видео

@_valentinemoon_ Blue or Silver? What colour do you prefer for Cinderella? #disney #disneyprincess #cinderella #fashion #fyp ♬ I See the Light - From "Tangled" / Soundtrack Version - Mandy Moore & Zachary Levi

Рози имеет в своей коллекции и платья Барби. Так, недавно блогер продемонстрировала одно из платьев любимой героини многих девушек.

Рози в образе Барби: смотрите видео

@_valentinemoon_ Dresses from the Archives: Blair from Barbie princess charm school!! I am still so proud of this dress I really wanted to make the bodice look like a gemstone so after a lot of experimentation i came up with the idea to use indivudally cut vinyl pieces!! #sewing #fashion #diy #princessdress #dress #costume #cosplay #princess #barbie #barbieprincesscharmschool #barbieprincess #barbiecosplay ♬ On Top of the World - Barbie