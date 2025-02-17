В моду врываются розовые джинсы: они станут трендом 2025 года

Девушки обожают носить джинсы в любое время года, которые являются неотъемлемой частью их образа. На протяжении длительного времени в моде остаются голубые и синие джинсы, а также белые, черные или серые. Уже в этом году в моду врывается новый цвет, который внесет изюминку и освежит множество образов.

Весенне-летний сезон всегда наполнен цветами, а ближайшие несколько месяцев пройдут под знаком пастельных оттенков, поэтому розовый стал один из главных цветов сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Конечно же, стоит обращать внимание на фасоны, которые будут популярными в этом сезоне – это мешковатые джинсы, прямые, карго, с подкатами и т.д., но вместе с этим присматриваться к вариантам джинсов, в которых главный акцент поставлен на цвете.

Дизайнеры представили на подиумах джинсы во всех возможных оттенках розового – от нежного пастельного до яркого и броского цвета. Лучше всего добавлять в свой гардероб джинсы в пастельном розовом, поскольку именно такие оттенки стали основой в коллекциях многих брендов.



Розовые джинсы – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы с высокой талией и широкими штанинами удачно стилизуются с нейтральными тонами, а классические прямые джинсы сочетаются с рубашками и блузами в светлых тонах.



Розовые джинсы – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Розовые джинсы – тренд 2025 года / Фото Pinterest

С помощью розовых джинсов можно создать немало повседневных и праздничных образов, поскольку изделия одинаково сочетаются с базовыми футболками и кроссовками или жакетом и туфлями-лодочками на каблуках.



Розовые джинсы – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Чтобы создать яркий образ, розовые джинсы можно комбинировать с красными туфлями или сумкой, или же вдохновляться образами инфлюенсерок и повторять их комбинации.

С розовым хорошо сочетается голубой, оливковый, белый, сиреневый, оранжевый и желтый. Модницы также уже успели продемонстрировать монохромные образы, сочетая розовые джинсы с майкой или пиджаком в тон.



Розовые джинсы – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Популярность розовых джинсов подтвердили гости на Неделях моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Копенгагене, спеша на показы именно в розовых джинсах. Специалисты убеждены, что стилизовать розовые джинсы так же легко, как и голубые изделия, поэтому любая модница сможет быстро и стильно интегрировать их в свой гардероб.